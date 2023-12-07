قوات العدو تجتاح طولكرم وتخرب شوارعها والمقاومون يتصدون

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات مسلحة اندلعت فجر اليوم عقب اقتحام قوات العدو مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس، تخللها تفجير عبوات ناسفة في عدد من آليات وجرافات العدو العسكرية.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – طولكرم، في بيان مقتضب، أن مجاهديها تصدوا لقوات العدو المقتحمة لطولكرم بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة على أكثر من محور.



وذكر سكان محليون، أن جرافات العدو العسكرية جرّفت عدة شوارع وبنى تحتية في مخيمي نور شمس وطولكرم، ومحيطهما.



وأوضحوا إن عشرات الآليات العسكرية "الإسرائيلية" دهمت طولكرم على عدة دفعات ومن عدة محاور، وانتشرت في شوارع المدينة، وحاصرت مستشفى ثابت الحكومي، ونشرت القناصة في العديد من البنايات.



كما استهدف مقاومون آليات العدو بالعبوات الناسفة محلية الصنع أثناء تقدمها باتجاه مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات في حي النصر داخل المخيم، وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف.



وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين من مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم، عقب اقتحام منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.



وصرح نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم، بأن قوات العدو حاصرت مستشفى "ثابت" في المدينة وقامت بتفتيش سيارات الإسعاف.