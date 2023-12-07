مئة جندي صهيوني أُصيب بالعمى نتيجة المواجهات مع المقاومة

وقالت القناة: إنّ الجراح هي نتيجة شظايا وصدمة وإصابات جراء إطلاق نار، وبعضها حدث بسبب عدم ارتداء الجنود النظارات الواقية، وما بين 10 إلى 15% من الإصابات أدّت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.



ووفق القناة، نُقل عددٌ كبيرٌ من الجنود الذين أصيبوا في أعينهم إلى المستشفيات. وقد نُقل إلى مستشفى "سوروكا" وحده منذ بداية القتال 40 جنديًا مع إصابات في أعينهم، وفي الأيام الخمسة الأخيرة وصل خمسة جنود مع إصابات بالغة في أعينهم، ومن المتوقع أن يبقى بعضهم يعاني إعاقة، وإثنان من الجنود خضعا لجراحة في اليوم الأخير".



ويحاول المعنيون، في قسم العيون في مستشفى "سوروكا"، توعية الجنود حول أهمية ارتداء النظارات الواقية، وحتى إنهم تبرّعوا بالمال لشراء نظارات واقية لإحدى الكتائب التي تقاتل في القطاع.