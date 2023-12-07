الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 13:32

في اليوم الـ 62 من العدوان الإسرائيلي.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين

في اليوم الـ 62 من العدوان الإسرائيلي.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية مسجداً في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة، كما قصف منازل في البلدة القديمة في غزة وحي الرمال غربها وأحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرقها، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى وتدمير أبنية سكنية، فيما لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى بسبب كثافة القصف.

وقصف الاحتلال بالطيران والمدفعية أحياء ومنازل في جباليا شمال القطاع، ودير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات وسطه ورفح وخان يونس جنوبه، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية وابلاً من القذائف على سواحل القطاع.

ويعيش النازحون في القطاع وخاصة في خان يونس أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة بسبب القصف المتواصل وتدمير البنية التحتية والطرق وشح المواد الغذائية والمياه والأدوية ونفاد الوقود.

وعن الأوضاع الكارثية التي يعانيها القطاع الصحي في القطاع أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا القطاع منهار تماما، وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع، وأن 60 بالمئة من الجرحى بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً، إضافة إلى أن المساعدات الطبية والغذائية التي دخلت شحيحة جداً ولا تتناسب مع تداعيات العدوان، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لإدخال الوقود لضمان استمرار عمل المشافي المتبقية في الخدمة ولتتمكن طواقم الإسعاف من التحرك، ومحذراً من أن القطاع على أعتاب كارثة صحية وبيئية خطيرة.

وأشار الهلال إلى أن اعتداءات الاحتلال على القطاع الصحي أسفرت عن استشهاد 280 من كوادره، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المتوغلة مسعفين وأطباء بينهم مدير مركز خان يونس، وعدداً من المرضى والجرحى ونكلت بهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1101048
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
5 كانون الأول 2023
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
5 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة