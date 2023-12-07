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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 13:35

خلال 24 ساعة... جيش العدو يعترف بمقتل 10 من جنوده

خلال 24 ساعة... جيش العدو يعترف بمقتل 10 من جنوده
وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود العدو الذين سُمح بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر 411، بينهم 83 منذ بدء الدخول البري إلى قطاع غزة، في 27 أكتوبر.

إلى ذلك كشفت قناة "كان" العبرية أن 100 جندي صهيوني أصيبوا في أعينهم، وبعضهم فقد بصره منذ بدء الحرب.

ومساء أمس الثلاثاء، أقر جيش العدو بمقتل 7 جنوده في المعارك المستمرة في قطاع غزّة، بينهم 5 ضباط، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعاً التي يُعلنها "جيش" العدو في يومٍ واحد منذ بدء العملية البرية.

لكن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، قد أشار في وقت سابق إلى أن أعداد قتلى جيش العدو أكثر بكثير ما يعلن.

وقالت الكتائب في بيان إنها دمرت اليوم الأربعاء، 23 آلية لجيش العدو كليا أو جزئيا، وقتلت وأصابت جنودا صهاينة، في عمليات ضد قوات العدو في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفي بيت لاهيا شماله.

ونشرت كتائب القسام - سلسلة من البيانات عبر تطبيق "تليغرام" أظهرت عملياتها ضد قوات العدو بالقطاع في اليوم الـ61 للعدوان.
مصدر : وكالات
رقم : 1101050
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