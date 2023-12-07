الرئيس الايراني يصل موسكو

وكان السيد رئيسي غادر طهران صباح اليوم الخميس، متوجها الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقبل مغادرته طهران قال الرئيسي رئيسي ان الزيارة إلى روسيا تتم لغرض مناقشة القضايا الاقليمية الحساسة وتطوير العلاقات الثنائية.



وتابع قائلا : ان لطهران وموسكو وجهات نظر مشتركة حيال قضايا السلام والاستقرار في المنطقة.



ووصف التقدم المحرز على صعيد التعاون الصناعي والطاقة بالجيد واضاف : أحد محاور مفاوضاتنا سيتركز على تنفيذ مشروع ممر شمال -جنوب.



واستطرد قائلا: وستكون قضية فلسطين إحدى أهم القضايا في مفاوضاتنا حيث يجب وقف القصف في أسرع وقت ممكن، وايصال المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.