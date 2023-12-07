الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 15:30

كنعاني: مجموعة السبع، شريكة الكيان الصهيوني في ارتكاب الابادة الجماعية

كنعاني: مجموعة السبع، شريكة الكيان الصهيوني في ارتكاب الابادة الجماعية
واضاف كنعاني وهو يرد على بيان المؤتمر الافتراضي لمجموعة السبع اننا كما اعلنا مرارا فان السلاح النووي لا موقع له بتاتا في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية شفافة بالكامل وسلمية وتتم في اطار حقوق ايران والتزاماتها وفقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. لذلك فان ايران اوفت بجميع تعهداتها وهذا الامر حظي مرارا بتاييد وتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع ان المزاعم التي اثارتها مجموعة دول السبع هي اشبه بالسخرية التاريخية المرة لان بعض اعضاء هذه المجموعة وفي ضوء سجلهم الاستعماري الاسود وكذلك تخطيط وتنفيذ السياسات الهدامة والتدخلية والممارسات العسكرية في غرب اسيا وباقي مناطق العالم، تعد المسبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار والامن ليس في منطقتنا فحسب بل في ارجاء المعمورة.

ومضى يقول انه تم الاعلام مرارا وتكرارا ان مجموعات المقاومة في المنطقة تقرر وتعمل وفق تشخيصها ومبادئها واولوياتها ومصالح بلدانها وشعوبها لمواجهة والرد على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، وهي لا تأتمر باوامر احد.

وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بالدعم العسكري الامريكي والبريطاني الثقيل للكيان الصهيوني في الحرب على الفلسطينيين مشددا على ضرورة جعل دول مجموعة السبع تتحمل المسؤولية ازاء مشاركتها في جرائم الحرب وابادة النسل التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. واضاف ان مجموعة السبع لا يمكن لها من خلال الاكتفاء بالتنديد بعدد من المستوطنين الصهاينة ، التنصل من مسؤولياتها ومساهمتها ودعمها الهائل للجرائم الوحشية للكيان الصهيوني.
رقم : 1101072
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
5 كانون الأول 2023
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
5 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة