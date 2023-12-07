أميرعبداللهيان يؤكد أهمية مواصلة المشاورات بين مراكز الفكر الايرانية الصينية

وخلال استقبال أميرعبداللهيان في طهران وزير الشؤون الدولية للحزب الحاكم في الصين ليو جيان تشاو، أعرب تشاو، ارتياحه للمشاورات التي جرت في طهران، وتعزيز التبادلات الشعبية والسياحة، والتعاون الإعلامي، وزيادة التواصل بين الشباب والطلاب والنخب في البلدين في إطار التفاعلات العلمية والجامعية لتعميق التفاهم المتبادل وتعزيز التعاون الشامل بين البلدين في إطار الوثيقة الشاملة للتعاون لمدة 25 عاما.



كما جرى في هذا اللقاء، استعراض التعاون الثنائي في ضوء الاتفاقيات والوثائق الموقعة خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الصين، وبحث الطرفان آخر التطورات في غزة وأفغانستان والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



والتقى ليو جيان تشاو رئيس دائرة العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى طهران تستغرق يومين بدعوة رسمية من مجمع تشخيص مصلحة النظام، برئيس وأمين هذا المجمع وممثلي الأحزاب السياسية في البلاد.