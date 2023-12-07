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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 18:42

أحمديان: يجب وقف آلة الحرب "الإسرائيلية" بجهود دولية

أحمديان: يجب وقف آلة الحرب "الإسرائيلية" بجهود دولية
وخلال لقائه وزير الشؤون الدولية بالحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، أشاد علي أكبر أحمديان، بموقف بكين الإيجابي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما نوه بالعلاقات العريقة بين البلدين، داعيا إلى تعزيز هذه الأواصر بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووفقا لاتفاق الخطة الشاملة والستراتيجية المبرمة على مدى 25 عاما بين البلدين.

في المقابل، نوه الوزير الصيني، إلى اهمية دور إيران باعتبارها "الجسر الذي يصل بين دول الشرق والغرب وجزءا أساسيا من مشروع حزام واحد طريق واحد".

وأكد تشاو خلال مباحثاته مع أحمديان، على استعداد بكين لتطوير التعاون الشامل في إطار الخطة الستراتيجية مع طهران.

كما أثنى وزير الشؤون الدولية بالحزب الشيوعي الصيني، على دور الجمهورية الإسلامية بإرساء السلام والاستقرار الاقليميين، قائلا: إن بكين تدعم سياسات طهران الهادفة إلى ترسيخ الأمن المستديم في المنطقة.

وفي جانب آخر، تحدث شاؤو عن إجراءت واشنطن التدخلية ودورها السلبي في أنحاء العالم؛ داعيا إلى التعاون الإيراني الصيني المشترك من اجل التصدي لسياسات أميركا الأحادية.
رقم : 1101112
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