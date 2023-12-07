الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 18:47

خرازي يحذر من احتمال توسع الحرب في المنطقة

خرازي يحذر من احتمال توسع الحرب في المنطقة
وجاءت تصريحات خرازي هذه خلال لقائه ليو جيان تشاو وزير الشؤون الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأكد خرازي أن النظام العالمي المستقبلي سيكون متعدد الأقطاب بدلاً من أحادية القطب، وستلعب القوى الإقليمية الناشئة أيضاً دوراً في تشكيله.

وفي جزء آخر من هذا اللقاء، وصف وزير الخارجية الإيراني الأسبق تعاون إيران والصين وروسيا ودول الجنوب بأنه مهم في تشكيل النظام العالمي الجديد وقال: يمكن لمنظمات مثل شنغهاي والبريكس أن تكون أرضية جيدة لهذا التعاون.

كما اقترح مواصلة الحوار الاستراتيجي بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ووزارة الشؤون الدولية في الحزب الصيني، وهو ما لقي ترحيبا من الجانب الصيني.

وأعرب خرازي عن قلقه من انتشار التطرف في الدول الغربية، وقال حول الحرب على غزة: أمريكا وأوروبا يتشاركان في قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين من خلال دعم الكيان الصهيوني بالسلاح والتمويل والسياسة.

كما أكد خرازي على ضرورة تطوير العلاقات الشعبية بين إيران والصين واقترح تطوير صناعة السياحة بين البلدين وعقد اجتماعات للحوار الحضاري من أجل التقارب بين الشعبين.

من جهته، تطرق وزير الشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني إلى وجهة نظر بكين بشأن العلاقات الدولية وقال: أن الصين تدعم النظام الدولي تحت عنوان الأمم المتحدة والقائم على المبادئ الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، ذكر أن الصين تقاوم تدخل القوى الأخرى في شؤونها الداخلية ولن تخضع لسياسة الهيمنة التي تنتهجها الدول الأخرى.

وبشأن الحرب على غزة، قال الوزير الصيني: الصين تدعم دائما الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب الدول العربية والإسلامية.

كما رحب بتعزيز التعاون بين البلدين وكذلك بضرورة تعرف الشعبين ببعضهما من خلال تطوير صناعة السياحة وإقامة حوار حضاري بين البلدين، وقال أن أحد المحاور التي أكد عليها الرئيس الصيني هو الحوار الحضاري.
رقم : 1101113
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
بايدن: بداية عام 2024 موعداً لإنهاء العمليات في غزة
5 كانون الأول 2023
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
سرايا القدس: المقاومة بألف خير ونكبد العدو خسائر فادحة
5 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة