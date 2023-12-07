لأول مرة.. بلينكن واعتراف متأخر بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزه

وأقر بلينكن في برنامج بُثّ على قناة “سي إن إن” الأمريكية، مساء الأربعاء، بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.



وتابع قائلا: “أكدت للإسرائيليين على أن ما حدث في شمال غزة من سقوط ضحايا بين المدنيين يجب ألا يتكرر في الجنوب”.



وأردف: “شددت أيضًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى”.



وزعم أن “إسرائيل اتخذت بعض الخطوات المهمة لحماية المدنيين في قطاع غزة”.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الخميس، 17 الفا و177 شهيداً وأكثر من 46 ألف إصابة، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.