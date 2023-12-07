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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 18:53

الرئيسي الايراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بدعم أميركي

الرئيسي الايراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية بدعم أميركي
وفي اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال رئيسي: في إطار سياسة حسن الجوار والتعاون مع روسيا تتطور العلاقات الثنائية أكثر، وهناك مجالات كبيرة للتعاون بين البلدين.

وشدد على أن: التعاون بين البلدين متواصل، ونستطيع أن نخطوا خطوات جيدة في مختلف المجالات.

ووصف الرئيس الإيراني ما يحدث في غزة أنها إبادة جماعية بدعم الولايات المتحدة.
وأضاف أن ما يؤذي البشرية هو الأحادية والنظام الظالم الذي يتجلى فيما يحصل في غزة هذه الأيام.

وقال: ما يؤسف هو مشاهد استشهاد أكثر من 6000 طفل فلسطيني في غزة بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية.. وما يؤسف أكثر هو سكوت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء ما يحصل في غزة.

وقال الرئيس إبراهيم رئيسي: "سنتناول الحديث مع السيد بوتين بشأن القضية الفلسطينية."
رقم : 1101117
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