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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 19:23

أبرز تطورات العدوان الصهيوني على غزة

أبرز تطورات العدوان الصهيوني على غزة
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ الدمار الذي لحق بشمال غزة في أقل من سبعة أسابيع، "يقترب من الدمار الذي سبّبه القصف الشامل للمدن الألمانية على مدى سنوات خلال الحرب العالمية الثانية".

ووفق محللين عسكريين، تمت تسوية أحياء بأكملها بالأرض في غزة.

وبحلول 4 كانون الأول/ديسمبر، تعرض أكثر من 60% من المباني في شمال غزة لأضرار جسيمة، وفقاً لتحليل بيانات رادار الأقمار الصناعية، ويرتفع ذلك إلى ما يصل إلى 70% من المباني في بعض المناطق.

وفي جميع أنحاء قطاع غزة، تم تدمير ما بين 82.600 و105.300 مبنى، وفقاً للتقديرات، التي تحصي المباني المتضرر نصف هيكلها على الأقل.

وتابعت الصحيفة، أنّه على النقيض من ذلك، على مدار عامين، بين عامي 1943 و1945، أدى قصف الحلفاء لـ 61 مدينة ألمانية كبرى إلى تدمير ما يقدر بنحو 50% من مناطقها الحضرية. 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً على قطاع غزة، مستمر منذ أسابيع، خلّف دماراً هائلاً بسبب القصف الجوي والمدفعي الذي قام به "جيش" الاحتلال على الأحياء المدنية الآمنة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، أنّ 350 شهيداً، و900 جريح وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا الرقم، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على  غزة إلى 17 ألفاً و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفاً.

وقال القدرة إنّ الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، مشيراً إلى وجود صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

كما تابع القدرة أنّ من خرج عبر معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان، ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%.

وتحدث القدرة عن "صعوبات كبيرة تواجه القطاع الصحي في تشغيل مجمع الشفاء، والأمر يحتاج دعم المؤسسات الدولية".

كذلك، أشار إلى أنّ المستشفى المعمداني "فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية".

ووفق مصدرفقد ارتكب الاحتلال مجزرة كبيرة في مراكز الإيواء شمالي غزة. وأعدم القناصة الإسرائيليون، الفلسطينيين في مدرسة خليفة بن زايد، التي حاصرتها دبابات الاحتلال.

كذلك، تحاصر قوات الاحتلال مستشفى العودة، وتمنع حركة الدخول والخروج منه، وتستهدف محيطه، ما أجبر الأطقم الطبية على نقل المرضى إلى منتصف الأقسام، حفاظاً على سلامتهم من القنّاصة الإسرائيليين، الذين يطلقون النيران على الغرف. 

وجنوبيّ القطاع، في خان يونس، شنّ الاحتلال عدواناً على  مربع سكني، وعدد من المنازل والأحياء ما أدى إلى ارتقاء نحو 16 شهيداً، نقل منهم إلى مستشفى ناصر، التي استهدف القصف الإسرائيلي محيطه أيض
رقم : 1101121
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