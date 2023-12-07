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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 20:50

لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.. مشروع قرار من الإمارات لمجلس الأمن

لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.. مشروع قرار من الإمارات لمجلس الأمن
وقال بن زايد: "هذا الطلب أتى استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه الموجه لمجلس الأمن الدولي".

وفي رسالة غير مسبوقة وجهها لمجلس الأمن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع في غزة يتحول إلى كارثة قد تخلف آثارا لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في العالم والمنطقة.

وجدد غوتيريش في رسالته، نداءه لإعلان وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الأمر عاجل لتجنيب السكان المدنيين ضررا أكبر.

وللمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، تطرق غوتيريش في رسالته إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الامم المتحدة التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر.

ومن جنيف، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في 'رعب مطلق يتفاقم' مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على مدينة خان يونس المحاصرة، حيث يحاول السكان الاحتماء من اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وأعلن مجلس الأمن على إثر ذلك، عن عقد جلسة غدا الجمعة لبحث الحرب على غزة على خلفية رسالة غوتيريش.

في سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا عبر تقنية الفيديو كنفرانس، الى تحرك عاجل لمواجهة الازمة الانسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

ودعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي ترأست اجتماع متابعة عبر الفيديو للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب ممثلين لنحو خمسين دولة ومنظمة دولية، إلى احترام القانون الدولي في غزة، وإلى هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة.

بدوره أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة إكس، عن دعمه الكامل للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها غوتيريش إلى مجلس الأمن للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة، في ثاني موقف شجاع لاسبانيا خلال يومين تجاه الحرب على غزة.

أما الكيان الإسرائيلي المجرم، فسارع إلى التنديد بخطوة غوتيريش، متّهما الأمين العام بدعم حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على منصّة إكس إنّ ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. وإنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس.
 
رقم : 1101132
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