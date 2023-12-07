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الخميس 7 كانون الأول 2023 ساعة 22:11

أسامة حمدان: المقاومة بخير وتدير المعركة بكل اقتدار

أسامة حمدان: المقاومة بخير وتدير المعركة بكل اقتدار
واكد حمدان في تصريحاته المتلفزة أنّ “المقاومة بخير وتدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار”.

وأشار إلى أن “اعترافات العدو عن خسائره لا تعبر عن حقيقة العدد الذي نحصيه كل يوم في الميدان”.

وكشف القيادي في حماس أنّه “ما يزال في جعبة المقاومة الكثير”.

وأكد حمدان أنّ مجاهدي القسام دمروا 79 آلية لقوات الاحتلال بشكل جزئي أو كلي خلال الـ72 ساعة الماضية”.

ولفت إلى أنّ “مقاومتنا جاهزة للتصدي للعدوان مهما طال زمنه ومداه”.

وأضاف أنّ “نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة”.

وقال حمدان إنّ “الحرب خلفت أكثر من 60 ألفا من شعبنا بين شهيد وجريح ومفقود”.

وأضاف أنّ “الكيان الصهيوني يصنع أهدافا وهمية لصناعة نصر وهمي كما فعل سابقا ويفعل الآن مع منزل السنوار المهدم أصلا”.

وحول المعاناة الإنسانية المتواصلة قال حمدان: “إن ما يدخل غزة لا يتجاوز 100 شاحنة يوميا بينما يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة”.

ودعا القيادي في حماس الدول العربية والإسلامية الشقيقة لترجمة قرارات قمة الرياض إلى واقع عملي.

كما دعا الأونروا والصحة العالمية لتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية وإيصال المساعدات دون رضوخ لإملاءات الاحتلال.

وعبر حمدان عن أسفه الشديد من أنّ “الهلال الأحمر الفلسطيني بات مقصرا في القيام بدوره مؤخرا”.

ودعا لتشكيل وفود دولية ورسمية لزيارة غزة وإدخال المساعدات إليها.

ولفت إلى أنّ “اعتبار مجلس النواب الأميركي معاداة الصهيونية عداء للسامية استمرار لسياسة أميركية كارثية ونوع من الإرهاب”.
رقم : 1101151
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