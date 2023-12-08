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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 08:28

نائب الرئيس الايراني يعلن تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في الحكومة

نائب الرئيس الايراني يعلن تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في الحكومة
وأضاف لطيفي، في لقاء مع المنظمات الطلابية لمحافظة قم المقدسة : إن مسألة الإنتاجية دخلت خطاب الحكومة، وتمت الاشاره اليها في خطة التنمية السابعة. كما سيجري دفع المكافآت للشركات المملوكة للدولة شريطة ان تكون إنتاجيتها إيجابية .

وقال: في ظل الجهود المبذولة في العامين الأخيرين اصبحت الانتاجية وفقا للإحصائيات العالمية ايجابية بنسبة ثلاثة بالمائة، وافاد بانه في حالات العمل النوعي يكون قياس الإنتاجية صعبا للغاية ومن هنا نحاول استخدام طرق جديدة لتقييم الإنتاجية.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية : تقييم الكفاءة والاحتياجات هو المعيار لاستقطاب طاقات جديدة للأجهزة التنفيذية.

وأشار إلى أن حكومة الشعب هي شعار الحكومة الحالية وقال: نريد تنفيذ السيادة الشعبية في الحكومة لأن هذا هو مطلب الشعب وكذلك الإمام الراحل وقائد الثورة الاسلامية .

وقال: تلتزم الجهات التنفيذية بإنشاء مكتب خدمة للعملاء شخصياً بالإضافة إلى مكتب خدمات إلكترونية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الحكومة الإلكترونية.
رقم : 1101202
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