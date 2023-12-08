الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 08:31

إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب

إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
وقالت إرشادي، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، في الاجتماع الثاني والعشرين لجمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: اثمن جهود الرئاسة والقضاة والمدعين العامين وجميع موظفي المحكمة الجنائية الذين عملوا بلا كلل لضمان أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا في إنهاء إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب.

كما أعربت عن تقديرها لمكتب وأمانة جمعية روما الأساسية للتحضير للاجتماع الثاني والعشرين والوثائق ذات الصلة، وقالت: بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي، يشهد العالم بشكل صادم الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان اسرائيل الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت: في الأيام الأخيرة (الشهرين الاخيرين)، أدى القصف الجوي الإسرائيلي والهجوم البري على غزة إلى استشهاد أكثر من 17 ألف شخص بريء وأصيب أكثر من 45 ألف شخص آخر، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وربما استشهدوا. لقد تم تدمير نصف قطاع غزة بالكامل وليس هناك مكان آمن. ولم تنج المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وتم قتل مئات الأشخاص بوحشية داخل هذه الأماكن.

وتابعت إرشادي: إن الجرائم التي ارتكبت في الأسابيع الماضية تتضمن بوضوح كافة عناصر الجرائم الأشد خطورة، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من أنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، فإن قضية "الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية دون أي تقدم ملحوظ.

وقالت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: في هذه المرحلة من التاريخ، هناك اهتمام غير مسبوق بالمحكمة الجنائية الدولية في جميع أنحاء العالم، وتوقعات المجتمع الدولي من المحكمة الجنائية الدولية أعلى من أي وقت مضى. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تولي المحكمة نفس المستوى من الاهتمام والنشاط والموارد للوضع الفلسطيني كما تفعل في حالات أخرى، لتجنب تصور المعايير المزدوجة والعدالة الانتقائية، ورفض تسييس الإجراءات.

وقال: ان المتوقع من المحكمة ألا تترك مرتكبي هذه الجرائم البشعة دون عقاب. إن الشعب الفلسطيني بأكمله، الذي يتعرض لاحتلال قاس منذ أكثر من 75 عاما، على وشك الإبادة الجماعية والدمار. وفي كل يوم يمر دون محاسبة، يُقتل ويذبح مدنيون أبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتصادر أراضيهم وتُدمر منازلهم.

وأكدت إرشادي: لا يمكننا أن نهمل مبدأ التكامل الذي يشكل حجر الزاوية في نظام روما الأساسي. ومن أجل تحقيق الكفاءة والفعالية، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من المحكمة بشدة أن تحدد أولويات القضايا المعلقة وتتعامل معها بدلا من زيادة وثائقها بقضايا يمكن التعامل معها بشكل أكثر كفاءة وفعالية على المستوى المحلي.

وقالت : إن مبدأ التكامل ضروري للمهمة الرئيسية للمحكمة باعتبارها الملاذ الأخير في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الخطيرة، ما لم تكن الدول الأعضاء غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك. وبالحديث عن التردد، يبدو أن الإفلات المخزي من العقاب الذي منح لكيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل المؤيدين والداعمين له قد شجعه دائمًا على مواصلة فظائعه الوحشية براحة بال مطلقة.

وتابعت: ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تظهر ما إذا كانت محكمة جنائية دولية مستقلة ومحايدة في مكافحة الإفلات من العقاب والحفاظ على النظام القائم على القانون. ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لمقاومة بلطجة حكومات معينة بحزم والتصرف لصالح العدالة والمساءلة كما هو الحال في المواقف والقضايا الأخرى، أو ما إذا كانت مستعدة للتراجع والسماح بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والإفلات من العقاب.

وقالت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: إن المجتمع الدولي لديه مسؤولية مشتركة للحفاظ على العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وبناء على ذلك، تدعم جمهورية إيران الإسلامية جهود المجتمع الدولي لمعاقبة الجرائم الوحشية، وتعزيز العدالة القضائية وتحقيقها، وتتابع عن كثب أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة الحالة في فلسطين.
رقم : 1101204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
8 كانون الأول 2023
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
7 كانون الأول 2023
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
خلافات مجلس الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ وأثرها في الميدان
6 كانون الأول 2023
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
موظفو أمازون يطالبون بإنهاء عقودها مع ‘‘إسرائيل‘‘.. هل تصغي؟
6 كانون الأول 2023
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
مراجعة 13 اتفاقية مع ‘‘إسرائيل‘‘.. الأردن تعيد خلط الأوراق
6 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة