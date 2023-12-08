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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 08:33

البيت الأبيض: لا فرصة حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة!

البيت الأبيض: لا فرصة حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة!
واضاف في مؤتمر صحفي "لسنا قريبين من اتفاق آخر بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تزال تحاول جمع المزيد من المعلومات حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس" حسب تعبيره.

من جهة أخرى، زعم كيربي ان واشنطن "تركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.. هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران.. وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا في اليمن.. القطع البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات مسيرة فوق قطاع غزة للمساعدة في البحث عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 350 مدنيا فلسطينيا اليوم الخميس وأكثر من ألف جريح في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقتل 92 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
رقم : 1101206
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