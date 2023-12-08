شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات لفلسطينية(وفا)"، ان القصف الإسرائيلي تواصل لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.



وحسب آخر احصائيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 16,456 شهيدا ونحو 42.250 جريحا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقالت الصحة في تقرير، أمس الخميس، إن 16,200 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 42 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 265 شهيدا، و3250 جريحا، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.



قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى غرب جنين



وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دورياتها في شوارعها.



وذكرت مصادر محلية لــ"وفا"، ان قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن احمد راتب محاجنة، وفتشته بشكل دقيق مستخدكة الكلاب البوليسية، وكسرت "القرميد" على سطح المنزل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.



قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة



كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينتي رام الله والبيرة، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوة مكونة من 20 جيباً، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المحال التجارية في مدينة رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



