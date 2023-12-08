قناصة الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي غزة

واستهدف الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب مراسلنا.



وتعرضت مناطق عدة من قطاع غزة إلى القصف الإسرائيلي، ليسقط في إثره عدد من الشهداء، حيث دمرت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية فوق رؤوس ساكنيها قرب ملعب فلسطين.



وطال قصف مدفعي شرقي خان يونس وسط قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس، بالإضافة إلى تدمير منزل قيد الإنشاء في شارع جلال. كما استهدف قصف إسرائيلي مكثف المناطق الشمالية في القطاع.



في غضون ذلك، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّها تمكّنت، خلال الساعات الـ72 الأخيرة، من تدمير 135 آلية عسكرية، كلياً أو جزئياً.



وقال أبو عبيدة إنّ مجاهدي المقاومة أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، في إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل بهم.



كما اعترفت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بمقتل نجل رئيس الأركان السابق في "الجيش" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، في أثناء إجراء عمليات تفتيش في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.