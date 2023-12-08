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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 09:34

الاحتلال ينفّذ اقتحامات في الضفة الغربية

الاحتلال ينفّذ اقتحامات في الضفة الغربية
واقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم حيث اعتقلت الشيخ بكيرات نائب مدير أوقاف القدس، والمبعد عنها منذ 5 أشهر. 

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفوار بمدينة الخليل، حيث عرقلت وصول سيارة الإسعاف إليه، فيما اقتحمت بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

كما اقتحم الاحتلال منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله، بالإضافة إلى بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين وقرية سالم شرقي نابلس.

وفي غزة، أفاد مصدر بأن القناصة الإسرائيليون حاصروا مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، وإدارة المستشفى سحبت المرضى من غرفهم.

واستهدف الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مدينة رفح جنوبي القطاع,

وتعرضت مناطق عدة من قطاع غزة إلى القصف الإسرائيلي، سقط في إثره عدد من الشهداء، حيث دمرت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية فوق رؤوس ساكنيها قرب ملعب فلسطين.
رقم : 1101212
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