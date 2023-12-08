قصف جديد لقاعدة عين الأسد غرب العراق

وقال بيان للمقاومة العراقية، إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي ” عين الاسد ” غرب العراق ، برشقة صاروخية ، أصابت هدفها بشكل مباشر”.



ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأمريكي بشأن حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقاعدة جراء الهجوم.



وفي وقت سابق، تعرض محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، إلى هجوم صاروخي فجر اليوم.



ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيادات الأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفاره الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.