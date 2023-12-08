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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 13:33

5 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب طوباس

5 شهداء وإصابات برصاص الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب طوباس
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

واضافت (وفا) نقلا عم مراسلتها، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.
رقم : 1101230
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