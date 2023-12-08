الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 13:36

القسام يخوض معارك ضارية في مواجهة توغلات الاحتلال

القسام يخوض معارك ضارية في مواجهة توغلات الاحتلال
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إفشال محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه وانتهت العملية بمقتله ومقتل عدد من جنود القوة الصهيونية الخاصة والسيطرة على بندقية أحدهم.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة من الاحتلال للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

وأضافت: تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل.

وفي السياق، أكد مصدر ميداني في كتائب القسام – وفق مراسل قناة الأقصى إسلام بدر- إفشال سعي الاحتلال في اقتحام عمق مخيم جباليا، كاشفا عن تدمير عدد كبير من آلياته المتوغلة عند تخوم المخيم.

وقال المصدر: نخوض اشتباكات شرسة مع جيش الاحتلال عند تخوم مخيم جباليا وفي الفالوجا ومشروع بيت لاهيا وأجبرناه على التراجع في محاور القتال.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية بشمال قطاع غزة وجنوبه.

وبإعلان جيش الاحتلال مقتل اثنين آخرين من جنوده، يرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم رسميا إلى 94 منذ بداية العملية البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و418 منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من الشهر ذاته.

وتؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال في القتلى والإصابات والآليات أكبر بكثير مما يعلن، وأنه يتعمد إخفاء خسائره كي لا يؤثر على المجتمع الصهيوني ومعنويات الجنود.

ومساء أمس، قالت كتائب القسام في بلاغٍ عسكريٍ صادرٍ عنها، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إنّ مجاهديها تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

وأكدت أنّ مجاهديها دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.
رقم : 1101234
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
8 كانون الأول 2023
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
8 كانون الأول 2023
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
8 كانون الأول 2023
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
8 كانون الأول 2023
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
7 كانون الأول 2023
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة