63 يوماً على العدوان على غزة.. والمقاومة مستمرة

شماليّ القطاع، ارتكب الاحتلال مجازر بحق النازحين في المراكز التابعة "للأونروا"، ولا سيما في منطقة أبو زيتون شماليّ بيت لاهيا، وعلى إثر هذه المجازر أطلق النازحون مناشدات لإنقاذهم، وفق ما نقل مراسل الميادين.



وفي حِصار قوات الاحتلال لمسشتفى العودة، استشهد طبيب متطوع برصاص القناصة الإسرائيلية أثناء وجوده في حرم المستشفى في جباليا. فيما أطلق الاحتلال بشكل مكثّف القنابل الدخانية على مخيم جباليا، بحسب ما أكّد مراسلنا.



وشرقيّ مدينة غزة، شنّت طائرات الاحتلال أحزمة نارية هناك. وأفاد المراسل، بأنّ الاحتلال قصف مباني سكنية، ولا سيما في شارع الثلاثين وأحياء الصبرا والصحابة والتفاح، حيث أطلقت المناشدات من السكّان لانتشال العشرات من الشهداء تحت الأنقاض.



ووسط القطاع، استهدف الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى، ومسجد يافا، في دير البلح. كذلك قصف الاحتلال محيط أبراج الصالحي، ومنزلاً في مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء، بحسب ما أكّد مراسلنا.



ووصولاً إلى جنوبيّ القطاع، أشار مصدر إلى أنّ الاحتلال يرتكب مجازر متنقلة في رفح وخان يونس. وتستمر مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية بعدوانها على خان يونس، إذ تعرّضت هذه المحافظة لقصف عنيف على مختلف مناطقها، شماليّها وسطها وجنوبيّها.



وفجر اليوم، أفاد مصدر ميداني بأن القناصة الإسرائيليون حاصروا مستشفى العودة، ما اضطر إدارتها إلى سحب المرضى من غرفهم، ووضعهم وسط الأقسام، حفاظاً على حياتهم.



ومن ناحية أخرى، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ مدينة رفح جنوبي القطاع. وتعرضت مناطق عدة للقصف، تدمرت خلالها مبانٍ سكنية فوق رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن عددٍ من الشهداء.



يأتي هذا العدوان في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وتلتحم مع قوات الاحتلال المتوغّلة في القطاع،من نقطة صفر عند أكثر من محور، منفذةً الكمائن المحكمة وملحقةً الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في صفوف "الجيش" الإسرائيلي.



وقد استشهد ستة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوبي طوباس.



وزفت حركة "حماس" شهداء مخيم الفارعة الـ6 الذين ارتقوا خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الفارعة للاجئين في طوباس وحاصرت أحد المنازل.



ودعت حركة حماس ثوار الضفة الغربية لمواصلة النفير في وجه الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت إن هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، لن تنجح في كسر المقاومة الباسلة، التي ستواصل طريقها حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.



من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 6 شهداء في المخيم، و6 إصابات بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة للغاية.



وانتشرت مشاهد في منصات التواصل الإجتماعي لأهالي طوباس وهم يشيعون الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة صباح اليوم.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال اقتحامها المخيم، هما: معاذ عيسى يوسف غزلاوي، ومعتز عمر محمد عبد الجواد.



وقالت مصادر إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم صباح اليوم، ولاحقاً دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.



فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركيات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.



ويُصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن الضفة الغربية، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، ويشنّ حملة اعتقالات واسعة.