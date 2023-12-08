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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 14:28

خطباء الجمعة: لعبة تخويف لبنان انتهت.. وفلسطين ستنتصر

خطباء الجمعة: لعبة تخويف لبنان انتهت.. وفلسطين ستنتصر
وأكد أن “معادلة الجيش والشعب والمقاومة ضمانة وجودية للبنان وسيادته، وشراكة المقاومة لغزّة شراكة للبنان، وما يجري في غزّة يمسّ كيان وسيادة ومصالح لبنان في الصميم، والحياد بما يجري على غزّة خيانة عظمى، ونتيجة الحرب الصهيوأطلسية على قطاع غزّة انكشفت عن خيبة تاريخية لتل أبيب وواشنطن، والهيمنة الصهيونية الإقليمية انتهت وللأبد إن شاء الله”.

ووجه خطابه “للحكومة اللبنانية” بالقول: “لا بد من إنجاز ملفات رَئيسية وأساسية جداً في مجال الصحة والاستشفاء والاحتياجات الاجتماعية واليد اللبنانية العاملة، ولا بد من حماية الأسواق ومعالجة ملف النزوح، لأن البلد يعيش أنفاسه الأخيرة، وواقع الأزمة المعيشية النقدية كبير وخطير، والصبر قد نفد، والذي يعوّل على واشنطن، فواشنطن لا تريد رئيساً للبنان، بل يجب أن نتدبّر وظائفنا السيادية ومواقعنا الدستورية والحكومية ومراكزنا الأمنية بما يمنع اللعبة الدولية في البلد ويحفظ دورَ الدولةِ ومؤسساتِها ووظيفتَها الأمنية والاجتماعية حتى لا يصبح لبنان في خبر كان”.

العلامة السيد علي فضل الله، وفي خطبة صلاة الجمعة، اشار ان “الشعب الفلسطيني استطاع  بصبره وثباته وعزيمته وإرادته ومقاومته أن يعيق تقدم هذا العدو، وأن يجعله باهظ الكلفة عليه، برغم التدمير والمجازر التي تحصل وعدم التكافؤ في القدرات والإمكانات.”

وقال: “إننا أمام ما يجري، نحيي هذا الشعب الذي يثبت بالدليل الواضح عن مدى استعداده لبذل الأثمان الغالية لاستعادة حريته وحقه بالعيش الكريم. وهو لم يأخذ هذا الخيار إلا بعد يأسه من أن ينال حقوقه عبر المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن التي بقيت مع هذا العدو حبراً على ورق، رغم وعيه للكلفة الباهظة التي سوف يتحملها من عدو لا يؤمن إلا بلغة القتل والتدمير ويريد للشعب الفلسطيني أن يلغي ذاته وينهي وجوده أو أن يغادر أرضه”.

ورأى ان “من مسؤوليتنا الإنسانية والدينية أن نقف مع هذا الشعب، أن ننصر قضيته العادلة، وأن لا نسمح لهذا العدو أن يحقق أهدافه، لأن انتصار هذا العدو وتحقيق أهدافه بالصورة التي تحصل سيجعلنا لن نشعر بالأمان في جوار هذا العدو، ولن يطمئن أحدٌ على الأمن والسلام في هذا العالم إن مرت جرائمه بدون إدانة وبدون حساب. ومن هنا، فإننا نجدد دعوتنا للدول والشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم وكل من يلتزم القيم الدينية والعدالة والقيم الإنسانية، إلى أن يعلو صوتها أكثر في هذه المرحلة مع تمادي العدو في مجازره وفظائعه”.

وقال: ” نعيد التأكيد على ضرورة الإسراع لمعالجة الأزمات التي يعاني منها البلد وملء الفراغ في مؤسسات الدولة ومرافقها، لتكون قادرة على مواجهة التحديات والاستحقاقات الحاصلة ولا سيما على صعيد قيادة الجيش حيث لا يحتمل البلد الفراغ في هذا الموقع لأهميته وللدور الذي يقوم به الجيش على الصعيد الداخلي أو على صعيد حماية حدود الوطن الجنوبية والشرقية، حيث لا يمكن مواجهة كل ذلك بالترهل الذي نشهده وبالفراغ على الصعيد السياسي أو على صعيد قواه الأمنية.“

وأكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة أن “الجنوب سيقاوم وسينتصر لكل لبنان مهما بلغت التضحيات”، مشددا على أن “الاحتضان الشعبي للنازحين طبيعي عكس اهمال الدولة التي باتت تحتاج إلى من يحتضنها لحمايتها من بعض القوى السياسية التي رغم كل الأزمات، لا ترى سوى مصالحها الخاصة الضيقة وتنفيذ تعليمات السفارات”.

تابع : “إن التصعيد الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين واستهداف الجيش اللبناني والشعب والمقاومة، يؤكد أن العدو يدرك قوة لبنان أكثر من بعض مدعي السيادة والتابعين للسفارات الذين لم يستفيقوا من صدمة أن زمانهم ذهب إلى غير عودة، وأن لبنان خرج من نفق الطائفية وبات يحلق في فضاء الحرية والسيادة والاستقلال”.

واكد أن “فلسطين ستنتصر وان الهزيمة لن تكون فقط للكيان الاسرائيلي بل لكل اطراف المشروع الاستكباري، وان المشروع الصهيو أميركي لن يفلح بخلق شرق اوسط جديد وفق مصالحه، بل ستفرض شعوب المنطقة مستقبلها بمقاومتها”.

 
رقم : 1101245
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