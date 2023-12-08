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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 15:05

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات المقبلة في روسيا

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات المقبلة في روسيا
ويأتي تصريح فلاديمير بوتين اليوم بعد أشهر من التكهنات حول نية الرئيس الروسي البالغ من العمر 71 عاما المشاركة في الانتخابات.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن “إعلان بوتين عن ترشحه يأتي على أساس مصالح البلاد ومواطنيها”.

وفلاديمير بوتين كان رئيساً لروسيا بين عامي 2000 و2008 و2012 حتى الآن، وفي عام 2020 مع الموافقة على التعديلات الدستورية، ورغم أن الرئاسة في روسيا كانت تقتصر على فترتين متتاليتين فقط، إلا أن هذا القيد لا يطبق إلا بعد الموافقة من التعديلات وأعطيت هذه الفرصة لفلاديمير بوتين للترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات في الانتخابات الرئاسية.
رقم : 1101249
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