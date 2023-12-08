هيئة بحرية بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من "كيان مجهول" يأمر السفن بتغيير مسارها

وقالت الهيئة البريطانية، إنها "تلقت تقارير عن كيان يعلن أنه السلطات اليمنية، ويأمر السفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر".



وأضافت: "ننصح السفن الموجودة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".



وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت الأحد الماضي أنها تلقت تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.



من جهتها أعلنت الجماعة (الحوثيون) 19 نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".