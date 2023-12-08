المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏مسكاف عام

وفيما يلي البيان رقم 299 الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة 08-12-2023 موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة.‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 8-12-2023 م ‌‎ ‎

‏24 جمادى الأولى 1445 هـ