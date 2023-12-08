من اليمن إلى أهل غزة: مستمرون في نُصرتكم

خرجت المسيرات في مدينة صعدة مركز المحافظة وساحة المرازم وشعارة برازح والجَرَشة بغمر، حمل خلالها المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، وردّدوا هتافات وشعارات مؤيدة لفلسطين وللشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة لليوم 63 على التوالي.



ومن أبرز هذه الهتافات: "لفلسطين الأبية.. نهديهم ألف تحية"، "يا غزة أنتم لستم وحدكم.. شعب الإيمان معكم"، "يا شعبي واصل واصل.. ثورة ما فيها فاصل"، "لن نستسلم للحصار.. مهما كان ومهما صار"، "رسلتنا للعدوان شعبي لن يقبل بهوان"، "الشعب اليمني قرر.. حررنا البحر الأحمر"، "ها قد عدنا يا خيبر.. عدنا والقائد حيدر"، "اليمني يقصف إيلات.. والخائن يرعى الحملات"، "عهدًا لفلسطين.. لن نخضع أو نستكين"، "لستم لستم وحدكم".



وأصدر المشاركون في هذه المسيرات بيانًا ختاميًا مشتركًا، أكدوا فيه موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يحظى بإجماع وطني رسمي وشعبي واسع على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية كلّها. وشدد البيان على أن: "التهديدات الصهيونية والأميركية التي يطلقونها ضد شعبنا لا تخيفنا، ولا تثنينا عن مواجهة التحديات، بل تزيدنا يقينًا وإيمانًا بحتمية وعد الله بالنصر عليهم".



وبارك البيان: "العمليات العسكرية المتصاعدة لقواتنا المسلحة اليمنية، في البحرين الأحمر والعربي، واستهداف السفن الصهيونية، وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المُسيّر باستهداف الأهداف الصهيونية في فلسطين المحتلة"، داعيًا إلى المزيد من هذه العمليات نصرًا لإخواننا في فلسطين حتى يتوقف العدوان على غزة.



واستهجن بيان المسيرات تصريحات الخارجية الأميركية الزاعمة بأن لا دليل على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن هذه التصريحات تبعث على السخرية، وتدلّ على الفشل الأميركي والإسرائيلي في تبرير الجرائم بحق المدنيين وأسقطت شعارات الحريات التي يتشدقون بها.



وثمّن البيان صدور القانون الذي يحظّر ويجرّم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، ورأى ذلك خطوة في الطريق الصحيح لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية المبنية على أسس صحيحة.



واستهجن بيان المسيرات مصافحة بعض الزعماء العرب لرئيس كيان العدو الصهيوني الملطخة يده بدماء الأطفال والنساء في فلسطين، مؤكدة أن هذه المواقف تمثل وصمة عار وخزي في جبين كل من حظر وشارك في تلك القمة التي انعقدت في الإمارات، الأسبوع الفائت. وجدّد الدعوة للاستمرار في مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية والشركات التابعة لهم على المستوى المحلي والعالمي.



هذا؛ وألقيت خلال المسيرات كلمات وقصائد شعرية استهجنت مواقف سلاطين الجور تجاه العدوان والمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعية الشعوب العربية إلى دعم ونصرة غزة وفتح المعابر، مشيدة بمواقف محور المقاومة الذي هبّ لضرب قواعد الاحتلال الأميركي ومصالح العدو في المنطقة.



وأدانت الكلمات الجرائم المروّعة التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجرائم كفيلة بإيقاظ وتوحيد الأمة تجاه عدوها، داعية إلى توثيق ونشر صور تلك الجرائم لكي يعرف الجميع جرائم اليهود بحق أبناء الإسلام، والذين يستبيحون دماء المسلمين وينتهكون أعراضهم.



وشدّدت الكلمات على أن من: "يسكت على جرائم العدو لا ينتمي إلى أمة الإسلام، فالمؤمنون أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن يسكت ومن يجبن ومن يطبع، ولا يلبي استغاثات المستضعفين ليس من هذه الأمه، ولا يحمل أيًا من مشاعر العزة والكرامة"، مشيرة إلى أن المجازر في غزة أكدت أن هذا العدو هو عدو الأمة.