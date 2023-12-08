الأورومتوسطي: 'إسرائيل' اغتالت عمدا الأكاديمي 'رفعت العرعير'

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" قال المرصد: رصدنا تهديدات إسرائيلية مباشرة للعرعير قبل استهدافه، مؤكدا أن طائرات الاحتلال استهدفته بشكل محدد في شقة سكنية وسط غزة.



وأفادت مصادر عائلية: أن العرعير استشهد رفقة أخيه وأخته وأولادها الأربعة، في قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم خلال وجودهم في شقة شقيقته بغزة، أمس الخميس.



والدكتور رفعت العرعير (44 عامًا)، أكاديمي فلسطيني، من مواليد غزة، وهو من أقوى الأصوات الأكاديمية الوطنية المنافحة عن القضية الفلسطينية، وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بوترا بماليزيا عام 2017، ويعمل عضوا في هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية بغزة.



كما أن الشهيد هو أحد أعمدة القسم الإنجليزي في "المركز الفلسطيني للإعلام"، ومؤسس ومشرف قسم الإعلام الاجتماعي (سوشيال ميديا) فيه.



ونعى "المركز الفلسطيني للإعلام" الشهيد الخبير الأكاديمي الدكتور رفعت العرعير ، مدينا بشدة الاستهداف المتصاعد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين، في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة والتعتيم على جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية، وانتهاكاته المتواصلة لكل المواثيق والقوانين الدولية.



ودعا كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإعلاميين وضمان تمكينهم من تأدية واجبهم المهني.



وحث المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين على إدانة جرائم القتل الممنهجة التي ينفذها هذا الاحتلال النازي على أرضنا وضد أبناء شعبنا.



يُذكر أنه وبحسب أرقام نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فقد استشهد حتى اليوم 75 صحافياً وعاملاً في قطاع الإعلام، بينما أصيب قرابة 80 صحافياً بجروح، وفُقد صحافيان اثنان، بينما قصف الاحتلال منازل عائلات 60 صحافياً، ودمر مقار 63 مؤسسة إعلامية، وعطّل عمل 25 إذاعة محلية (24 في غزة وواحدة في الضفة)، وأغلق وقيد عمل 3 وسائل إعلامية.



واعتقل 44 صحافياً بينهم 41 في الضفة الغربية وثلاثة في غزة.