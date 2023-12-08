الأدميرال فتاحي: رحلتنا حول العالم اظهرت قوة ایران العسكرية أمام العالم

واضاف الادميرال فتاحي، ان السفن الحربية الاميركية والسفن التابعة للتحالف الغربي لا يمكنها ان تقوم بملاحة متواصلة لـ 120 يوما وان كوادرها لا تستطيع البقاء هذه الفترة في البحر ، لكن بقاء كوادرنا لاكثر من 8 اشهر بشكل متواصل في البحر يدل على تدريباتنا التخصصية والدينية الكبيرة.



واضاف بأن الاميركيين قد وضعوا في يوم من الايام خريطة امامهم ورسموا خطا مباشرا بين ميناء بندرعباس حتى القارة الاميركية بطول 9500 ميلا وقالوا ان القوات البحرية الايرانية لا تستطيع قطع عرض المحيط الاطلسي ولا تشكل خطرا علينا ، لكننا اليوم حققنا الملاحة بمسافة 35 الف ميل بحري واستطعنا اظهارقوة وقدرة ايران العسكرية امام العالم.



واوضح الادميرال ايراني ان المدمرة الايرانية دنا كانت تمتلك قدرات قتالية في السطح وتحت سطح المياه وفي الجو وكانت هناك خطة موضوعة لمواجهة أي خطر محتمل.



واوضح بأن المجموعة البحرية 86 اجتازت مضيقي ماجلان ورأس الرجاء الصالح في رحلتها وهي مناطق تعرف بأنها مقبرة السفن في العالم نظرا لصعوبة الابحار فيها.



واضاف بأن العديد من المسؤولين العسكريين في الدول التي زارتها هذه المجموعة البحرية خلال رحلتها كانوا يسألوننا عن كيفية تزويدنا لمدمرة دنا بالوقود وحتى كانت لديهم شكوك بأنها مزودة بوقود نووي وراقبتها طائراتهم من اجل ذلك، لكننا شرحنا هم كيف تغلبنا على هذا التحدي الكبير باستخدام تقنية محلية بسيطة يستخدمها البحارون الايرانيون منذ القدم.