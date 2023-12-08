ايران وطاجيكستان نحو تطوير التعاون المشترك في مجال الزراعة

وخلال اللقاء دعا وزير الزراعة الطاجيكي الى تطوير التعاون واستثمار الشركات الايرانية والطاجيكية في انشاء المعامل المشتركة للصناعات الغذائية وصناعات المحاصيل الزراعية في طاجيكستان.



من جهته اكد السفير الايراني استعداد ايران لتوريد الآلات الزراعية والمبيدات واللقاحات والادوية البيطرية الى طاجيكستان ، والتعاون معها في المجالات التدريبية والابحاث.



كما التقى السفير الايراني في طاجيكستان بشكل منفصل وزيري الداخلية والعدل الطاجيكيين رمضان رحيم زادة ومظفر عشوريان، وتباحث معهما التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة.



وتناول اللقاء مع وزير الداخلية الطاجيكي التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود ، وخاصة ضمن اطار فريق العمل الخاص بالتعاون الامني بين وزارتي الداخلية الايرانية والطاجيكية.



من جهته شدد وزير العدل الطاجيكي في لقائه مع السفير الايراني على التعاون بين البلدين في مجال القضاء وتحديد مجالات جديدة للرقي بالعلاقات الثنائية.