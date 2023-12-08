رئيس الوزراء السوري يصل طهران مساء الجمعة

وقال محمد جمشيدي نائب مسؤول الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية "إن رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية سيصل إلى طهران مساء اليوم (الجمعة) بدعوة من النائب الأول لرئيس بلادنا على رأس وفد رفيع. وفد رفيع المستوى، وصباح الغد سيتم استقباله رسميا من قبل محمد مخبر".



وأضاف: "أن الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون البرنامج الرئيسي لحسين عرنوس في طهران، كما ستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي".



وتابع جمشيدي: "تماشياً مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس بلادنا إلى سوريا، سيتم أيضاً مناقشة المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الرحلة والتي تم الانتهاء منها بعد عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين. وسيتم التوقيع على شكل وثائق تعاون مشترك خلال هذه الرحلة".



ومن بين المجالات التي سيتم بحثها وتفعيلها من قبل الوفدين رفيعي المستوى من إيران وسوريا خلال هذه الرحلة، التعاون الاقتصادي الواسع النطاق في مجالات الجمارك والمصارف وإنشاء مناطق تجارية مشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الكهرباء وغيرها.