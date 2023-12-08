الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 17:59

استشهاد الإعلامي 'حسام عمر عمار' إثر استهداف الاحتلال منزله بخان يونس

استشهاد الإعلامي
هذا وشيعت جماهير حاشدة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ظهر اليوم الجمعة، أقمار مخيم الفارعة الستة الذين ارتقوا صباحا، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"انطلق موكب التشييع من المشفى التركي الحكومي في طوباس بمسيرة راجلة حاشدة جابت شوراع المدينة، ثم انطلقت بموكب مركابات إلى مخيم الفارعة، حيث تم إلقاء نظرة الوداع على الشهداء في ملعب الفارعة وفي منازل ذويهم.

ووسط التكبيرات؛ هتفت الجماهير الحاشدة للمقاومة وقادتها ولقائد كتائب القسام محمد الضيف والنخالة والسنوار وهتافات لغزة وصمودها، داعية كذلك لتصعيد المقاومة والمواجهة والتصدي لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وغزة.

واستشهد شبان الستة صباح اليوم الجعة باندلاع اشتباكات ومواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

والشهداء هم عامر باسم صبح، وماهر عبدالله جوابرة، وعماد نهاد خالد جوابرة، وثائر عبدالله شاهين، وقاسم محمد ابو خيزران، و الشهيد السادس هو المقاوم المشتبك براء الأمير من مخيم عسكر في نابلس.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال للمخيم، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بين الشبان المقاوم وقوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وأعاق جنود الاحتلال مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وحاولوا منعها من الدخول للمخيم والوصول إلى المصابين.
رقم : 1101285
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
8 كانون الأول 2023
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
8 كانون الأول 2023
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
8 كانون الأول 2023
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
8 كانون الأول 2023
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
7 كانون الأول 2023
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
7 كانون الأول 2023
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
7 كانون الأول 2023
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة
7 كانون الأول 2023
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
دراسة إغلاق ميناء إيلات.. خسائر الكيان الصهيوني باتت تتكشف
7 كانون الأول 2023
الساعدي: قصف القوات الأمريكية تكليف شرعي
الساعدي: مقاومة القوات الأمريكية تكليف شرعي
6 كانون الأول 2023
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
طلائع طوفان الأقصى في لبنان.. ما الهدف؟
6 كانون الأول 2023
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ يترنح تحت وطأة طوفان الأقصى
6 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
ما هي العقبات التي جلبها اليمن إلى ميناء إيلات ‘‘الإسرائيلي‘‘؟
جنود الاحتياط في ‘‘إسرائيل‘‘.. صعوبات مالية ونفسية
العقول الفلسطينية التي أدارت حرب غزة