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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 19:17

وقوع كارثة خطيرة في أوكرانيا تهدد أوروبا!

وقوع كارثة خطيرة في أوكرانيا تهدد أوروبا!
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق، بأن اللاجئين والعسكريين الأوكرانيين الذين تم إرسالهم للعلاج يجلبون أمراضا مقاومة للمضادات الحيوية إلى أوروبا.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الأطباء في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا اكتشفوا العام الجاري عدوى لدى جندي أوكراني جريح كانت مقاومة لجميع المضادات الحيوية المتاحة تقريبا.

وجاء في التقرير الأمريكي الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض، أن الجمع بين المعدلات المرتفعة لمقاومة مضادات الميكروبات قبل الحرب من جهة، وزيادة في انتشار الإصابات المؤلمة والضغوط المرتبطة بالحرب على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا من جهة أخرى يؤدي إلى زيادة في اكتشاف البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة التي تدخل أوروبا.

ويشار إلى أن مقاومة البكتيريا للأدوية المضادة للميكروبات تسبب عددا كبيرا من الوفيات في جميع أنحاء العالم، أكثر من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.
رقم : 1101295
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