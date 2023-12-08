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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 19:21

إعلام عبري: مقتل وإصابة عشرات الجنود 'بنيران صديقة' بغزة

إعلام عبري: مقتل وإصابة عشرات الجنود
وقال الموقع الإخباري: "اعترافا بالحساسية تجاه العائلات الثكلى والقتال المستمر، يقلل الجيش من التركيز على الخسائر الناجمة عن النيران الصديقة".

وأضاف: "مع ذلك، أثناء وقف إطلاق النار (الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوع وانتهت مطلع ديسمبر الجاري)، أجرى الجيش تحقيقات أولية متعددة بهذه الحوادث، ثم عقد جلسات استجواب وتبادل للدروس المستفادة مع العديد من القادة المشاركين بالعمليات".

وأشار إلى أنه "حتى الآن، أدت النيران الصديقة والحوادث العملياتية أثناء العمليات البرية إلى مقتل أو إصابة عشرات الجنود".

وتابع: "اعترف الجيش بأن هذه الحوادث ترجع جزئيا إلى الممارسات العملياتية المعيبة، التي تم تصحيحها خلال وقف إطلاق النار"، وفق الموقع.

وأشار إلى أنه "لمنع وقوع حوادث مماثلة، قدم الجيش حلولا تكنولوجية مختلفة، مثل الطائرات بدون طيار المخصصة لتحديد مواقع القوات وتمييز الحدود بين آلاف الجنود المنخرطين في واحدة من أكثر مناطق القتال كثافة سكانية في العالم".

وبحسب الموقع العبري "أفاد الجيش بأنه خلال الحرب، كان هناك مستوى غير مسبوق من التعاون والدعم الجوي للقوات البرية".

وأضاف أنه "تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف ضربة دعم مباشر منذ بدء العمليات البرية، بناء على طلبات قادة الكتائب والألوية".

وتابع الموقع: "رغم المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الضربات، فقد تم تنفيذ معظمها دون وقوع أية حوادث".

وفي وقت سابق الجمعة، كشف موقع "واي نت" عن مقتل جندي إسرائيلي بقطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال إن "مروحية حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الأيام الأخيرة منزلا كان فيه جنود في قطاع غزة، عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم"، دون تحديد مكان أو موعد الواقعة.

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل 91 جنديا وضابطا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وصباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون الإشارة لأي قتلى في صفوفه جراء النيران الصديقة.
رقم : 1101296
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