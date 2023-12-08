رئيس الوزراء السوري يصل طهران

ووصل رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية إلى طهران مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.



وكان نائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية،محمد جمشيدي، قد قال أن عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون البرنامج الرئيسي لحسين عرنوس في طهران، كما ستكون له لقاءات مع رئيس الجممهورية ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.



وقال محمد جمشيدي: تماشياً مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيسي إلى سوريا، سيتم أيضاً التوقيع على المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الزيارة والتي تم الانتهاء منها بعد عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، على شكل وثائق تعاون مشترك.



يشار إلى أن التعاون الاقتصادي الواسع النطاق في مجالات الجمارك والمصارف وإنشاء مناطق تجارية مشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الكهرباء وغيرها، من بين المجالات التي سيبحثها الجانبان الإيراني والسوري خلال هذه الزيارة.