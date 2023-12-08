الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية

العراق (إسلام تايمز) - أعلن الاطار التنسيقي، مساء الجمعة، عن رفضه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته أيًّا كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك.