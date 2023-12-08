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الجمعة 8 كانون الأول 2023 ساعة 20:22

الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية

الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية
وقال بيان للإطار التنسيقي تلقى مراسل موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، وذلك عقب اجتماع عقده مساء اليوم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه "يعلن دعمه الكامل لإجراءات الحكومة ومطالبتها بالكشف عن كل تفاصيل الحادثة المشبوهة التي استهدفت السفارة الأمريكية الليلة الماضية".

وأضاف البيان "الإطار التنسيقي يؤكد حرصه الدائم على حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأن يفي العراق بجميع التزاماته الدولية بهذا الخصوص".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد تعرضت فجر اليوم الجمعة لهجمات صاروخية من قبل إحدى فصائل المقاومة الإسلامية رداً على الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي المحتل على عدد من قواعد الحشد الشعبي.
 
رقم : 1101308
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