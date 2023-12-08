الولائي: نرفض إيقاف العمليات ضد القوات الأمريكية

وكتب الولائي في تغريدة له عبر منصة “إكس”، "نحترم كل الوساطات العراقية ونرفض الحديث حول ايقاف العمليات أو تخفيفها مادامت الجرائم الصهيونية مستمرة في غزة والاحتلال الامريكي قائم في العراق".
وأضاف “نتفهم الدوافع ونؤمن بتعدد الادوار وتباين المساحات، ولكن ثقوا بنصر الله فالإحتلال الى زوال، اما المقاومة فهي ثقافة شعوب والشعوب لا تموت”.
وكان الاطار التنسيقي أعلن في وقت سابق عن رفضه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته أيًّا كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك.
وقال بيان للإطار ورد مراسل موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه، وذلك عقب اجتماع عقده مساء اليوم بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه “يعلن دعمه الكامل لإجراءات الحكومة ومطالبتها بالكشف عن كل تفاصيل الحادثة المشبوهة التي استهدفت السفارة الأمريكية الليلة الماضية”.
وأضاف البيان “الإطار التنسيقي يؤكد حرصه الدائم على حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأن يفي العراق بجميع التزاماته الدولية بهذا الخصوص”.