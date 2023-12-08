الولائي: نرفض إيقاف العمليات ضد القوات الأمريكية

العراق (إسلام تايمز) - أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، مساء الجمعة، احترامه لكل الوساطات العراقية، مؤكداً رفضه إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.