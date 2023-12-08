تظاهرات حاشدة في دول عربية وإسلامية وغربية دعماً لغزة

وأفاد مصدر في طهران، بأنّ تظاهرة سمنان الداعمة لغزة ليست الأولى من نوعها، بل باتت شبه يومية منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى".



وأشار إلى أنّ تظاهرة سمنان ترسل رسائل متعددة، وأولها القول للشعب الفلسطيني إنه ليس وحده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



صرخات اليمانيين وصواريخهم باستمرار وبوتيرة تصاعدية نصرة للشعب الفلسطيني ودعما لمقاومته الباسلة، وتأكيداً على الموقف الثابت والمبدأي.



مجدداً تخرج اليمن في العاصمة صنعاء والمحافظات لتجديد موقفها الثابت مع فلسطين بمسيرات شعبية كبرى.



شعارات المسيرات هتفت بالموت لـ"اسرائيل" رمز الاجرام اليهودي. وفي المسيرات الشعبية يعلن اليمنيون جهوزيتهم لكل الخيارات الرادعة لقاتل الاطفال والنساء.



وعمليات الاسناد اليمنية لفلسطين بالمال والسلاح مستمرة، ولن تتوقف حتى يتوقف العدو الصهيوني المحتل عن ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في غزة والضفة.



والرجال هنا في حالة تعبئة عامة وتأهب للمشاركة المباشرة في معركة طوفان الاقصى جنبا الى جنب حتى تحرير فلسطين.



ومن شعب الايمان الى جيش اليمن الباسل رسائل عرفان ومباركات لعمليات الاسناد المسددة في البحر الاحمر وباب المندب ضد سفن المحتل الصهيوني القاتل.



وباركت مسيرات صعدة عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تساند المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرة إلى أنها تشد على أياديها بمواصلة عملياتها "نصرة لإخواننا في فلسطين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".



كما شهدت محافظات صنعاء وحَجَّة والبيضاء والجوف والمَحْوِيت اليمنية تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة اليوم، تحت عنوان "مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات"



وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، نظمت وقفة تضامنية حاشدة من تنظيم هيئة العلماء المسلمين ورابطة العلماء المسلمين في المدينة.



وشهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة شعبية قرب السفارة الأميركية تحت عنوان "أميركا رأس العدوان".



واحتشد البحرينيون، اليوم الجمعة، في وقفة أمام جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، دعماً لغزة والشعب الفلسطيني. كما طالب المحتشدون بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة.



وفي ساحة مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة، نظمت تظاهرة نُصرة لفلسطين، وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



كذلك شهدت دول أوروبية تظاهرات داعمة للفلسطينيين. ونظم طلاب الجامعات البريطانية تظاهرات دعماً للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.



وشهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية حاشدة، حمل خلالها المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني، فيما حاولت الشرطة البريطانية نزع العلم.



أما في فرنسا فقد شارك متظاهرون في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين وضد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.