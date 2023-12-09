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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 09:43

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو ايران للمساعدة بخفض التوترات في المنطقة

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو ايران للمساعدة بخفض التوترات في المنطقة
وأشار أمير عبد اللهيان، في هذه المحادثات الهاتفية التي جرت الجمعة، إلى استمرار قتل المدنيين والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا لهذه القضية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي معرض إدانته للإبادة الجماعية في غزة، اشار وزير الخارجية الايراني إلى جذور الأزمة، وقال: إن الحل السياسي هو إجراء استفتاء من قبل الأمم المتحدة بين السكان الأصليين في فلسطين، بما في ذلك المسيحيين والمسلمين واليهود.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار امير عبداللهيان إلى الروابط الثقافية والتاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وألمانيا، واضاف: ان الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضرورة للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد وفي إطار ذلك، ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع العلاقات بين طهران وبرلين.

بدورها أكدت وزير الخارجية الألماني فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، ضرورة عدم توسيع نطاق الأزمة، وقالت: أن أزمة غزة لا يمكن حلها إلا في ظل الحلول السياسية.

واكدت بيربوك ضرورة مراعاة مبادئ القانون الإنساني الدولي، وقالت: إن ألمانيا تدعو إيران للمساعدة بخفض التوترات في المنطقة.

وفي هذا الاتصال، ناقش الطرفان بعض القضايا القنصلية، واكدا على أهمية الحفاظ على قناة الحوار للمساعدة في تعزيز التعاون الثنائي.
مصدر : وكالات
رقم : 1101432
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