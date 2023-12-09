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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 13:19

‘‘حماس‘‘: اعتقال المدنيين بغزة وتجريدهم من الملابس جريمة صهيونية مفضوحة

‘‘حماس‘‘: اعتقال المدنيين بغزة وتجريدهم من الملابس جريمة صهيونية مفضوحة
ووصف "الرشق" اعتقال المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَّة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، یوم الخميس، بأنها "جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".

وأشار القيادي بحماس، في بيان صحفي الجمعة، إلى أن ما قام به الاحتلال "هو محاولة لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من أكتوبر".

وتابع: "إنَّ جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين، وهي الصفة التي تنطبق على هذا الجيش النازي".

وحمّل "الرشق" "الاحتلال المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، داعيًا المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم".
مصدر : وكالات
رقم : 1101488
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