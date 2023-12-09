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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 13:21

طهران تدين استخدام أمريكا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

طهران تدين استخدام أمريكا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
واكد كنعاني أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: منذ بداية العدوان الوحشي للكيان الصهيوني قاتل الأطفال على غزة، أثبت النظام الأمريكي مرارا تحالفه ومشاركته مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع أن المسؤولين الحاليين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أعربوا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة تحت ستار الخداع والنفاق، سلموا الأسبوع الماضي الشحنة 200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل التي تقتل الأطفال. ولم يتوانوا، منذ أكثر من شهرين، عن تقديم أي نوع من الدعم العسكري أو السياسي أو الاستخباراتي أو الإعلامي لجرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال كنعاني، لا شك أن الحكومة الأمريكية شريكة في جريمة القتل الوحشي لنحو 18 ألف مدني، منهم نحو 8 آلاف طفل مظلوم، وأن عواقب أي اتساع في نطاق الحرب في المنطقة سيتحملها بالتأكيد النظام الأمريكي والكيان الإسرائيلي الغاصب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن إرث السياسات العنصرية والمعادية للإنسانية التي يتبعها مسؤولو الولايات المتحدة لن يكون سوى الخزي والعار للأجيال القادمة في هذا البلد.

وأخفق مجلس الأمن الدولي الجمعة في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".
مصدر : وكالات
رقم : 1101489
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