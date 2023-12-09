رئيس مجلس الوزراء العراقي يحذر وزير الدفاع الاميركي من...؟

وبحسب مواقع اخبارية عراقية، فقد ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الأخير حذّر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من قيامها بالردّ المباشر على الهجوم الصاروخي الذي شن مؤخراً على سفارة امريكا ة بالعاصمة بغداد بدون موافقة الحكومة العراقية.



وأكد البيان أن السوداني تلقى، ليلة أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع أمريكا لويد أوستن، وجرى، خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.



وأضاف البيان أن الاتصال تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.



ووفقا للبيان، فإن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاتصال، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، مضيفا أنّ الأجهزة الأمنية العراقية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين، محذراً في الوقت نفسه من الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.



من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية،وابلغ باحتفاظ واشنطن بحق "الرد الحاسم" على الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد العسكرية الاميركية وفقا لبيان صادر عن "البنتاغون" في وقت سابق من اليوم السبت.