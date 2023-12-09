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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 15:15

الادميرال سياري: إيران بلغت مرحلة الإنتاج المكثف للمدمرات والغواصات

الادميرال سياري: إيران بلغت مرحلة الإنتاج المكثف للمدمرات والغواصات
واشار الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم السبت، في مراسم تخليد ذكرى الطيار الشهيد أحمد كشوري اقيمت في محافظة مازندران (شمال)، الى أن سلاح الجو الايراني يمتلك أكبر أسطول في غرب آسيا، وقال: مع انتصار الثورة الإسلامية، اختفت الهيمنة الأميركية الهشة في المنطقة.

واضاف: المساعد التنسيقي للجيش: مع الثورة الإسلامية تضررت المصالح الأميركية في المنطقة، وتمكنت الثورة الإسلامية من تدمير هيمنة الاستكبار العالمي.

وتابع سياري قائلا" أن اغتيال الشخصيات والمواطنين العاديين ومحاولات إثارة الخلافات العرقية والدينية كانت من بين محاولات العدو التسلل إلى جسد الثورة.

واعتبر الحرب المفروضة (عدوان صدام على ايران 1980-1988) ومرحلة الدفاع المقدس حربا عالمية وقال: في سنوات الدفاع المقدس الثمانية شاركت فيها دول مختلفة من الكتلتين الغربية والشرقية.

وأكد المساعد التنسيقي للجيش ان تضحيات الشهداء جعلت الانتصار حليف الشعب الايراني، وقال: ان الاعداء يسعون من خلال التغلغل تغيير معتقدات الشعب.

وتطرق الأدميرال سياري، الى اجراءات الحظر المفروضة على الشعب الإيراني، واوضح أن الأعداء خططوا لمؤامرات مختلفة، وقال: الاعداء يخططون للسيطرة على عقول الشباب بالحرب الناعمة وتغيير معتقداتنا.

وأشار إلى الحرب الدعائية والإعلامية المعادية ضد الجمهورية الاسلامية،وقالً: نحن في صراع مع عملاء الاستكبار العالمي.

ووصف الادميرال سياري الشهيد كشوري بأنه بطل مثالي لطيران الجيش الايراني وقال: كان الشهيد كشوري دائما فخورا بنفسه في الدفاع المقدس، وحارب حتى آخر قطرة دم.

وأشار المساعد التنسيقي للجيش الإيراني إلى طاعة الشهيد كشوري للإمام الخميني (رض) وقال: كان للشهيد كشوري نظرة عالية للإسلام والثورة.

وأوضح أن هدف العدو هو تدمير الثورة، مضيفا: اليوم أشرقت الثورة الإسلامية بقوة في مختلف المجالات، لقد كانت إيران الإسلامية اللاعب الرئيسي في المنطقة، ونشهد اليوم تطورات كبيرة في مجال النانو وغيرها من المجالات.

وأكد الادميرال سياري اقتدار طيران الجيش الايراني، معتبرا ان قوة الأسطول الإيراني القوي في منطقة غرب آسيا تحققت من خلال جهود ومعرفة الشباب الايراني، وقال: ازاحة الستار عن أنظمة الدفاع الجوي في أدت الى تعزيز قوة البلاد.

وتابع قائلا: لدينا اليوم خط إنتاج المدمرات والغواصات، وهذا مصدر فخر لنا.

يذكر ان اللواء الشهيد الطيار أحمد كشوري استشهد اثر تعرض مروحيته العسكرية لهجوم من قبل جيش صدام بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1980 في منطقة ميمك بمحافظة إيلام أثناء عودته من اداء مهمة.
رقم : 1101508
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