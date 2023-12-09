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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 15:22

وفد القمة العربية الإسلامية يكتفي بـ"الامتعاض" أمام بلينكن

وفد القمة العربية الإسلامية يكتفي بـ"الامتعاض" أمام بلينكن
وأتى امتعاض الوفد في جلسة مباحثات عقدها مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، حيث شدّدوا على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي الذي لا تزال بلاده تسير نحو التطبيع وتعرقل الخطوات التي من شأنها إحداث الضرر بالكيان الصهيوني وحلفائه، خصوصًا في ملف النفط والتجارة.

وشارك في الوفد وزراء خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، وتركيا هاكان فيدان.

وقال وزير الخارجية السعودي لشبكة "بي بي إس" التلفزيونية الأميركية "إنّ المذبحة في غزة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس" وفق قوله.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي "إن أميركا هي الوحيدة التي تواصل تأييد الحرب على غزة"، وأردف أن الوفد الوزاري أعرب بلقائه مع بلينكن أن "النظام السياسي الأميركي أصبح عاجزًا بما يتعلق بـ"إسرائيل"، لذلك تتصرف "تل أبيب" بتهور وتواصل قمعها، وفق تعبيره".
رقم : 1101511
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