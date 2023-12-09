تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة

وفي السياق، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة غرينيكا الاسبانية الواقعة في اقليم الباسك، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وتنديداً بالمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.



وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة بالوقف الفوري للمجازر في القطاع المحاصر، ونددوا بالدعم الغربي للكيان الصهيوني.



كما حمل المشاركون كتابات تؤكد أوجه الشبه بين الكيان الصهيوني والنظام النازي، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد للمجازر الصهيونية في غزة.

وشدد المشاركون على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية إليه، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب.



وتظاهر المئات في مدينة نيويورك الأميركية منددين بالحرب على غزة، ومطالبين بوقف الدعم الأميركي للاحتلال.



وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بالتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، ودعوا الإدارة الاميركية الى وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الى الكيان الإسرائيلي، التي يستعملها في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.



الى العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجمع مئات المواطنين في مسيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



واحتشد مئات المتظاهرين في فيينا، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات “الحرية لفلسطين”، تأكيدًا منهم على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقه في استعادة أرضه كاملة.



ونظم مئات الداعمين للقضية الفلسطينية وقفات احتجاجية، أمام 4 مصانع للأسلحة في مدن بريطانية، التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة في عدوانها على قطاع غزة، بدعوات من ائتلاف “عمال من أجل فلسطين حرة”.



وشملت التظاهرات التي نُظّمت أمام المصانع، نشطاء من مختلف المجالات، بينهم عاملون في مجال الصحة ومعلمون وعاملون في مجال الضيافة وأكاديميون وفنانون.



وشارك آلاف الأردنيين، الجمعة، في تظاهرة على مقربة من السفارة الأمريكية في عمان مطالبين بإغلاقها، ومنددين بدعم الولايات المتحدة للعداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصدحت أصوات المتظاهرين بالشعارات الداعمة لفلسطين والمنددة بالإحتلال وأمريكا، ورددوا هتافات “أمريكا هي هي أمريكا رأس الحية” و”المقاومة مش إرهاب أمريكا رأس الإرهاب”، إضافة إلى “السفارة بتعمل إيه؟ كل الطاقم سي آي إيه”.



كما حمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها “أمريكا تقتل الأطفال في غزة”، و”الإرهاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي صنع أمريكي”، إضافة إلى صور للرئيس الأمريكي جو بايدن كُتب أسفلها “مجرم حرب” و”أمريكا رأس العدوان”.



البحرينيون خرجوا في عدد من المدن وفي مدينة الدراز، الجمعة، في تظاهرة حاشدة دعمًا لفلسطين والقوات المسلحة اليمنية وتنديدًا بالعدوان على غزة، وطالبوا خلالها بالإسراع في طرد السفير الإسرائيلي من المنامة.



وشارك لفيفٌ من علماء البحرين في وقفة أمام جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز دعمًاً لفلسطين وغزة. وردّد المتظاهرون خلال المسيرة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي فتاك منذ 63 يومًا. كما طالبوا سلطات البحرين بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.



محافظة كرمان، في جنوب شرق ايران، شهدت تظاهرات حاشدة الجمعة، تنديدًا بجرائم كيان الإحتلال الإسرائيلي وتأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة تجوب مختلف بلدان العالم.



واحتشد المتظاهرون في كرمان اليوم تأكيدًا على دعم فلسطين ومقاومتها، وتنديدًا بجرائم كيان الإحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين، لا سيّما الأطفال.



ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، فيما صدحوا بالهتافات المطالبة بوقف جرائم الإحتلال وتحرير الأراضي المحتلة.



وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجمعة، مسيرة شعبية حاشدة، دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديدا بمجازر الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في قطاع غزّة، والتي راح ضحيتها الالاف من الابرياء العزل، بين شهيد وجريح.



المسيرة التي شارك فيها آلاف المواطنين، انطلقت من المسجد الكبير في العاصمة، ورفع خلالها اعلام الشعب الفلسطيني، وشعارات متضامنة مع المقاومة الباسلة والتي تتصدى للعدوان المستمر على المدنيين، في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ودعا المشاركون الى تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، بما فيها الدعم، مطالبين الدول العربية والاسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة، وادخال المساعدات الى الاهالي.



النقابة الوطنية للصحفيين في تونس نظمن وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين احياء لليوم العالمي لحقوق الانسان.



ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، مطالبين بمحاسبة الاحتلال وعدم منحه الغطاء والحصانة للتهرب من المساءلة.



وفي الضفة الغربية، تظاهر آلاف من الفلسطينيين الجمعة في عدد من مدن الضفة دعما للمقاومة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



ورفع المشاركون اعلام فلسطين ورايات حركة حماس، ورددوا شعارات مؤيدة للمقاومة في غزة، وشجبوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنسيق الأمني مع الاحتلال.



وشهدت مختلف محافظات اليمن، وساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء، عصر الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار “مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات.



ورددت الحشود الضخمة من المتظاهرين هتافات تؤكد دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي له.



كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية وشعارات التنديد بالإحتلال، معلنين جاهزية أبناء الشعب اليمني للتضحية بالمال والروح فداء للأقصى ونصرة للشعب الفلسطيني، فيما تخللت هذه المسيرة التضامينة، قصيدة شعرية للشاعر صقر اللاحجي تضامنا مع غزة ونصرة للقضية الفلسطينية.