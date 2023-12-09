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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 16:33

مسؤول صهيوني: نحتاج 3 أو 4 أسابيع لاستكمال هجومنا في خانيونس

مسؤول صهيوني: نحتاج 3 أو 4 أسابيع لاستكمال هجومنا في خانيونس
وقال المسؤول، إنه بينما لم تمنح أميركا "إسرائيل" موعداً نهائياً لإنهاء عملياتها العسكرية، في غزة، في أعقاب العملية العسكرية الذي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أعربت واشنطن أن الوقت ينفد.

وأضاف المسؤول في التصريح الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية اليوم السبت، أن واشنطن وتل أبيب اختلفتا منذ شهر تقريباً حول المدة التي يجب أن تستمر فيها الحرب، من دون تحديد المزيد.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس وفي موقف لا إنساني حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.
رقم : 1101520
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