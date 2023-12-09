القبض على عناصر بشبكة رئيسية ناشطة في اختطاف رعايا اجانب داخل البلاد

وصرح قائد مقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) العميد "علي اكبر بورجمشيديان"، في هذا الخصوص : ان عصابة اختطاف رهائن اجانب في مناطق بمدينة خوي الحدودية، وقعت في قبضة قوات العمليات المنتسبة الى هذا المقر.



واوضح العميد "بورجمشيديان"، ان عملية القبض على هذه الشبكة، نفّذت فجر امس الجمعة؛ ما ادى الى القبض على 4 عناصر من احدى الشبكات الرئيسية الناشطة في "جرائم اخطاف رعايا اجانب وتهريبهم وسرقتهم وتعذيبهم".



واكمل قائد مقر حمزة سيد الشهداء بالحرس الثوري : اننا نعاهد مواطنينا بان مجاهدي الاسلام باقون على عهدهم بالاتكال على الباري تعالى، ولن يدخروا اي جهد في مجال الدفاع عن امن وسلامة الشعب وحماية سكان هذه المنطقة.