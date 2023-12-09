الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 16:36

القبض على عناصر بشبكة رئيسية ناشطة في اختطاف رعايا اجانب داخل البلاد

القبض على عناصر بشبكة رئيسية ناشطة في اختطاف رعايا اجانب داخل البلاد
وصرح قائد مقر حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) العميد "علي اكبر بورجمشيديان"، في هذا الخصوص : ان عصابة اختطاف رهائن اجانب في مناطق بمدينة خوي الحدودية، وقعت في قبضة قوات العمليات المنتسبة الى هذا المقر.

واوضح العميد "بورجمشيديان"، ان عملية القبض على هذه الشبكة، نفّذت فجر امس الجمعة؛ ما ادى الى القبض على 4 عناصر من احدى الشبكات الرئيسية الناشطة في "جرائم اخطاف رعايا اجانب وتهريبهم وسرقتهم وتعذيبهم".

واكمل قائد مقر حمزة سيد الشهداء بالحرس الثوري : اننا نعاهد مواطنينا بان مجاهدي الاسلام باقون على عهدهم بالاتكال على الباري تعالى، ولن يدخروا اي جهد في مجال الدفاع عن امن وسلامة الشعب وحماية سكان هذه المنطقة.
رقم : 1101521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
9 كانون الأول 2023
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
رئيسي: الوكالة الذرية اعلنت 15 مرة عدم انحراف انشطتنا النووية عن مسارها السلمي
9 كانون الأول 2023
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
9 كانون الأول 2023
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"
9 كانون الأول 2023
‘‘حماس‘‘ تدحض أكاذيب بايدن.. انتصار في معركة الوعي
‘‘حماس‘‘ تدحض أكاذيب بايدن.. انتصار في معركة الوعي
9 كانون الأول 2023
الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية
الإطار التنسيقي يناسد السوداني في رفضه للهجوم على السفارة الأمريكية
8 كانون الأول 2023
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق
8 كانون الأول 2023
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
"القسام" تحبط محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه في غزة
8 كانون الأول 2023
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
إعلام العدو: خطر إطلاق الصواريخ من غزة يتضاعف
8 كانون الأول 2023
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة كبدت الكيان الصهيوني خسائر فادحة
8 كانون الأول 2023
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
إيران: المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم في غزة بالإفلات من العقاب
8 كانون الأول 2023
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
‘‘واشنطن بوست‘‘: كيف دفعت حماس ‘‘إسرائيل‘‘ إلى شعور زائف بالأمان؟
7 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفئة الوحيدة التي يمكنها ان تهزم حكومة أميركا واسرائيل
إلى أي مدى يمكن للمدن الصناعية أن تساعد الاقتصاد الأذربيجاني في ظل انعدام سيادة القانون؟
مواصلة أمريكا إمداد ‘‘إسرائيل‘‘ بالأسلحة الفتاكة.. ما السر!
‘‘حماس‘‘ و‘‘الجهاد الإسلامي‘‘.. خطة دفاعية تباغت "إسرائيل"