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السبت 9 كانون الأول 2023 ساعة 16:43

بوتين والسيسي يتفقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

بوتين والسيسي يتفقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
وقالت الرئاسة المصرية في بيانها إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الزعيمان الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ظل الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع والمساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

واتفق الرئيسان على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية حشد الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رقم : 1101523
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